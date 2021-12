18.12.2021 ( vor 4 Stunden )



Das Turnier in London verlief enttäuschend für den Gymnasiasten aus Frankfurt am Main, aber zumindest konnte er neue Kontakte knüpfen. Unter anderem zu einem der ganz Großen der Szene. Als Raymond van Barneveld im Januar 2007 zum letzten Mal Darts- Das Turnier in London verlief enttäuschend für den Gymnasiasten aus Frankfurt am Main, aber zumindest konnte er neue Kontakte knüpfen. Unter anderem zu einem der ganz Großen der Szene. Als Raymond van Barneveld im Januar 2007 zum letzten Mal Darts- Weltmeister wurde, war Fabian Schmutzler ( So verli 👓 Vollständige Meldung