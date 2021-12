29.12.2021 ( vor 5 Stunden )



Oberstdorf (dpa) - Karl Geiger liegt beim Auftakt der 70. Vierschanzentournee in Oberstdorf nach dem ersten Durchgang auf dem dritten Platz und hat Siegchancen. Der 28-Jährige sprang 131, 5 Meter weit. In Führung liegt der Norweger Robert Johansson nach einem Satz auf 135, 5 Meter. Bitter lief es für