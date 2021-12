29.12.2021 ( vor 2 Stunden )



Die NHL-Profis werden bei den Winterspielen 2022 in Peking nicht auf dem Eis stehen. Neben den zahlreichen Absagen in der Liga bereitet den Verantwortlichen vor allem die ungewisse Corona-Situation in China Sorgen. Wie der ERC Ingolstadt damit umgeht. Donnerstag Heimspiel gegen Wolfsburg.