Der Slalom in Adelboden ist am Sonntag nichts für schwache Nerven gewesen. Nach einem wahren Krimi gab es am Ende auch einen Sensationssieger. Johannes Strolz...

Odermatt nimmt Kurs auf Adelboden-Sieg Marco Odermatt hat zumindest im ersten Durchgang dem hohen Erwartungsdruck beim RTL-Klassiker in Adelboden standgehalten. Der Schweizer Lokalmatador holte sich...

ORF.at vor 3 Tagen - Sport