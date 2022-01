Klaus-D. Sedlacek SZ-Serie “Die besten Sportfilme”, Platz 8: Mit Mathe gegen die Übermacht https://t.co/i18EQEkTq2 vor 48 Minuten Klaus-D. Sedlacek SZ-Serie “Die besten Sportfilme”, Platz 9: Ein ungeschönter Blick ins Herz Amerikas https://t.co/s0Ot17dlI0 vor 48 Minuten Klaus-D. Sedlacek SZ-Serie “Die besten Sportfilme”, Platz 10: So kitschig ist Boxen https://t.co/I6J3vJ8WkM vor 48 Minuten Klaus-D. Sedlacek SZ-Serie “Die besten Sportfilme”, Platz 10: So kitschig ist Boxen https://t.co/TnWmMQAEOe vor 51 Minuten Klaus-D. Sedlacek SZ-Serie “Die besten Sportfilme”, Platz 11: “Show me the Money” https://t.co/b3TqXvclrb vor 51 Minuten Klaus-D. Sedlacek SZ-Serie “Die besten Sportfilme”, Platz 9: Ein ungeschönter Blick ins Herz Amerikas https://t.co/ek4omjlxAq vor 51 Minuten