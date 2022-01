22.01.2022 ( vor 5 Stunden )



Felix Zwayer gibt in einem Fernsehinterview offene Einblicke in sein Gefühlsleben. DFB-Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich wünscht sich Zwayers Comeback. 👓 Vollständige Meldung