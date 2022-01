24.01.2022 ( vor 3 Stunden )



Melbourne (dpa) - Nachdenklich düste Alexander Zverev aus Melbourne ab. Am Montag machte sich der so vielversprechende und in Australien kläglich gescheiterte Tennis-Olympiasieger auf den Heimweg. Mit ihm verabschiedete sich auch die Hoffnung, dass das deutsche Herren-Tennis erstmals seit Boris Beck Melbourne (dpa) - Nachdenklich düste Alexander Zverev aus Melbourne ab. Am Montag machte sich der so vielversprechende und in Australien kläglich gescheiterte Tennis-Olympiasieger auf den Heimweg. Mit ihm verabschiedete sich auch die Hoffnung, dass das deutsche Herren-Tennis erstmals seit Boris Beck 👓 Vollständige Meldung