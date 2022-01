NurseHelen FC RT @SZ_Sport: Ashleigh Barty erreicht bei den #AustralianOpen mit ungebrochener Leichtigkeit das Endspiel und schickt sich an, erste einhei… vor 2 Tagen Gerald Kleffmann RT @SZ_Sport: Ashleigh Barty erreicht bei den #AustralianOpen mit ungebrochener Leichtigkeit das Endspiel und schickt sich an, erste einhei… vor 2 Tagen Süddeutsche Zeitung Ashleigh Barty erreicht bei den #AustralianOpen mit ungebrochener Leichtigkeit das Endspiel und schickt sich an, er… https://t.co/WZPvZ4Z7wj vor 2 Tagen SZ Top-News Ashleigh Barty erreicht bei den #AustralianOpen mit ungebrochener Leichtigkeit das Endspiel und schickt sich an, er… https://t.co/0cqHphLZo6 vor 2 Tagen SZ Sport Ashleigh Barty erreicht bei den #AustralianOpen mit ungebrochener Leichtigkeit das Endspiel und schickt sich an, er… https://t.co/rjegBNCZhN vor 2 Tagen Gnutiez https://t.co/f6LCZxRCMR zeitonline hat eine Headline geändert. Tennis: Barty erreicht Finale der Australian Open… https://t.co/gHl9nAFDcb vor 2 Tagen