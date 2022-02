28.01.2022 ( vor 1 Woche )

Nächste Woche starten die Olympischen Spiele. Erstes Highlight: die große Eröffnungsfeier . Hier können Sie mitbestimmen, wer das deutsche Team als Fahnenträgerin und Fahnenträger anführen wird. Am 4. Februar ist es endlich so weit: In Peking starten die Olympischen Spiele – traditionell mit der groß