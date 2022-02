01.02.2022 ( vor 1 Woche )



Die Wege von Basketball-Bundesligist Hamburg Towers und Ray McCallum trennen sich. Der Club gab am Dienstag bekannt, dass die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung beendet ist. Es sei der Wunsch des Spielers gewesen, sich einer neuen Aufgabe zu stellen. McCallum kehrt zunächst in seine Heimat USA zu Die Wege von Basketball-Bundesligist Hamburg Towers und Ray McCallum trennen sich. Der Club gab am Dienstag bekannt, dass die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung beendet ist. Es sei der Wunsch des Spielers gewesen, sich einer neuen Aufgabe zu stellen. McCallum kehrt zunächst in seine Heimat USA zu 👓 Vollständige Meldung