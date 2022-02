Christine Paulus RT @esmuellert_: Meine herzlichsten Glückwünsche an unseren Gold-Rodler Johannes Ludwig! 🥇 Das erste Gold für Deutschland bei den Olympisch… vor 59 Minuten Yoshi RT @esmuellert_: Meine herzlichsten Glückwünsche an unseren Gold-Rodler Johannes Ludwig! 🥇 Das erste Gold für Deutschland bei den Olympisch… vor 4 Stunden magnificamila RT @esmuellert_: Meine herzlichsten Glückwünsche an unseren Gold-Rodler Johannes Ludwig! 🥇 Das erste Gold für Deutschland bei den Olympisch… vor 6 Stunden Romel Andre RT @esmuellert_: Meine herzlichsten Glückwünsche an unseren Gold-Rodler Johannes Ludwig! 🥇 Das erste Gold für Deutschland bei den Olympisch… vor 7 Stunden müller RT @esmuellert_: Meine herzlichsten Glückwünsche an unseren Gold-Rodler Johannes Ludwig! 🥇 Das erste Gold für Deutschland bei den Olympisch… vor 7 Stunden Maria Cecília RT @esmuellert_: Meine herzlichsten Glückwünsche an unseren Gold-Rodler Johannes Ludwig! 🥇 Das erste Gold für Deutschland bei den Olympisch… vor 10 Stunden