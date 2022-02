08.02.2022 ( vor 2 Tagen )



Sie ist gerade erst volljährig, hat aber schon ihre erste Olympische Goldmedaille gewonnen. Eileen Gu ist in den USA geboren, ein Sportheldin ist sie aber vor allem in China. Ski-Freestyle-Star Eileen Gu hat bei den Olympischen Winterspielen in Peking ihre erste Goldmedaille gewonnen. Die 18 Jahre Sie ist gerade erst volljährig, hat aber schon ihre erste Olympische Goldmedaille gewonnen. Eileen Gu ist in den USA geboren, ein Sportheldin ist sie aber vor allem in China. Ski-Freestyle-Star Eileen Gu hat bei den Olympischen Winterspielen in Peking ihre erste Goldmedaille gewonnen. Die 18 Jahre 👓 Vollständige Meldung