nd.Aktuell Der Österreicher Johannes Strolz gewinnt die Kombination aus Abfahrt und Slalom - 34 Jahre, nachdem sein Vater in C… https://t.co/GTY4to7rM8 vor 5 Stunden Gnutiez https://t.co/CqgYFetkUr tonline_news hat eine Headline geändert. Winterspiele in Peking: Jocher bedauert alpine K… https://t.co/jX8ppF2Flt vor 13 Stunden bernitravel "Das Pferd" 34 Jahre nach seinem Vater gewinnt Johannes Strolz 🥇- schöne Geschichte #Olympics #stolzaufstrolz… https://t.co/cliSzDcC9y vor 15 Stunden PULS 24 Gold für Österreich: Der Medaillenregen für Österreich geht weiter. Johannes Strolz holte am Donnerstag sensationel… https://t.co/y2qpjexoc9 vor 15 Stunden Elisabeth Kliesspies RT @CKotanko: Unglaubliche Familiengeschichte: 34 Jahre nach dem Vater (Hubert Strolz) holt sein Sohn Johannes die Goldmedaille. 🎿 https://… vor 15 Stunden Zockerfreak +++ BREAKING NEWS +++ Olympia 2022: Johannes Strolz gewinnt Goldmedaille in der Kombination… https://t.co/ZfouQk51U7 vor 15 Stunden