Winterspiele in Peking: DEB-Sieg gegen China Pflicht - Vorerst ohne Nowak Nach dem üblen deutschen Olympia-Auftakt ist ein Sieg am Samstag gegen Kunlun Red Star Pflicht. Das Clubteam tritt in Peking mit 16 Nordamerikanern als...

abendblatt.de vor 4 Tagen - Top





Premiere für das Eishockey-Entwicklungsland: Auf Anweisung der Regierung haben sie alle einen chinesischen Namen Der Olympia-Gastgeber startet mit einem 0:8 gegen die USA. 19 Spieler in Chinas Team sind nicht in China geboren. Doch lächerlich wie befürchtet ist die...

Basler Zeitung vor 5 Tagen - Top