14.02.2022 ( vor 2 Stunden )

Für viele ist die Halbzeitshow beim Super Bowl genauso wichtig wie das Spiel an sich. So ging es auch einem Bengals -Profi. Bei Weitem nicht die einzige Kuriosität an diesem Tag. Heiratsantrag, Geburt, Badelatschen-Tanz - es gab viel zu sehen.