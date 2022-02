15.02.2022 ( vor 3 Tagen )



Über die Europa-League-Playoffs will Borussia Über die Europa-League-Playoffs will Borussia Dortmund ins Viertelfinale. Gegner am Donnerstag sind die Glasgow Rangers . t-online erklärt, wie Sie das Spiel live verfolgen können. Eigentlich wollte der BVB nicht donnerstags in der Europa League sondern viel lieber weiterhin dienstags und mittwochs i 👓 Vollständige Meldung