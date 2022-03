05.03.2022 ( vor 7 Stunden )



Wochenlang schmorte Daniel Caligiuri auf der Ersatzbank, nun meldet er sich eindrucksvoll zurück. Sein Tor zum 1:0 in Bielefeld gibt den Augsburgern den Glauben an ein Happy End im Bundesliga-Abstiegskampf zurück. Wochenlang schmorte Daniel Caligiuri auf der Ersatzbank, nun meldet er sich eindrucksvoll zurück. Sein Tor zum 1:0 in Bielefeld gibt den Augsburgern den Glauben an ein Happy End im Bundesliga-Abstiegskampf zurück. 👓 Vollständige Meldung