13.03.2022 ( vor 3 Stunden )



Indian Wells (dpa) - Tennis-Star Naomi Osaka sind während ihres Zweitrunden-Spiels beim WTA-Turnier in Indian Wells die Tränen gekommen. Auslöser war offenbar ein Zwischenruf aus dem Publikum. Es war zunächst unklar, was gerufen wurde. Nach der 0:6, 4:6- Indian Wells (dpa) - Tennis-Star Naomi Osaka sind während ihres Zweitrunden-Spiels beim WTA-Turnier in Indian Wells die Tränen gekommen. Auslöser war offenbar ein Zwischenruf aus dem Publikum. Es war zunächst unklar, was gerufen wurde. Nach der 0:6, 4:6- Niederlage gegen die Russin Veronika Kudermeto 👓 Vollständige Meldung