18.03.2022 ( vor 1 Stunde )

Nyon (dpa) - Der FC Bayern München trifft im Viertelfinale der Champions League auf den spanischen Außenseiter FC Villarreal. Das ergab die Auslosung am Sitz der Europäischen Fußball-Union in Nyon. Das Viertelfinale wird am 5./6. April und 12./13. April ausgetragen, Bayern spielt zuerst auswärts bei