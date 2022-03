30.03.2022 ( vor 5 Stunden )



Doha (dpa) - FIFA-Präsident Gianni Infantino hat vor der WM-Gruppenauslosung in Doha trotz der Missstände bei den Arbeitsbedingungen in Doha (dpa) - FIFA-Präsident Gianni Infantino hat vor der WM-Gruppenauslosung in Doha trotz der Missstände bei den Arbeitsbedingungen in Katar auf die Fortschritte verwiesen. "Natürlich ist es kein Paradies. Natürlich ist es nicht perfekt. Natürlich gibt es noch viel zu tun, aber da müssen wir dranbl 👓 Vollständige Meldung