03.04.2022 ( vor 1 Tag )

Der niederländische Nationaltrainer Louis van Gaal leidet seit einiger Zeit an Prostatakrebs. Das teilte der Ex-Coach des FC Bayern am Sonntagabend in einer TV-Sendung mit. Tragische Nachrichten aus der Fußballwelt: Trainerlegende Louis van Gaal ist an Krebs erkrankt. Das teilte der Coach des nieder