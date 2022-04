17.04.2022 ( vor 1 Tag )



Nach dem Weiterkommen in der Europa League will RB Leipzig auch in der Nach dem Weiterkommen in der Europa League will RB Leipzig auch in der Fußball -Bundesliga einen Sprung nach vorn machen. Der Vizemeister spielt heute bei Bayer Leverkusen und kann die Werkself mit einem Sieg von Platz drei verdrängen. Es wäre ein wichtiger Erfolg für die erneute Qualifikation für di 👓 Vollständige Meldung