20.04.2022 ( vor 10 Stunden )



Aufregung in der Formel 1. Spitzenreiter Charles Leclerc ist bei einem Überfall eine teure Luxusuhr gestohlen worden. Das Team äußerte sich nun zu dem Vorfall. Ferrari-Pilot Charles Leclerc war Medienberichten zufolge in der ligurischen Küstenstadt Viareggio mit seinem Fitnesscoach unterwegs. Fans b Aufregung in der Formel 1. Spitzenreiter Charles Leclerc ist bei einem Überfall eine teure Luxusuhr gestohlen worden. Das Team äußerte sich nun zu dem Vorfall. Ferrari-Pilot Charles Leclerc war Medienberichten zufolge in der ligurischen Küstenstadt Viareggio mit seinem Fitnesscoach unterwegs. Fans b 👓 Vollständige Meldung