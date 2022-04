Tagesspiegel In einem Offensivspektakel gewann der Tabellenführer der englischen Premier League am Dienstagabend das Halbfinal-H… https://t.co/n44zSQRsLP vor 10 Stunden Omar Ali Bislang hat Manchester City gezeigt, warum man die zweitbeste Offensive (80 Tore) in der Premier League hat. Real M… https://t.co/JjHsnWfg6u vor 11 Stunden SPORT1 De Bruyne: Reif für den Ballon d‘Or! #ManCity #ucl #ballondor #deBruyne https://t.co/bliTORigVL vor 12 Stunden Florian Hellmuth 📺 Passend zum Start von #MCIRMA - Unser heutiger Artikel über de Bruyne, der einfach sowas von passt! @SPORT1 https://t.co/dmdHDjdvUY vor 12 Stunden Tipico Keine Favoritenrolle trotz der Siege gegen PSG und Chelsea! 😰 Wer heute Abend auf Real Madrid setzt, kann seinen Ei… https://t.co/24qfXFuUjo vor 18 Stunden 4-4-2.com Raheem #Sterling fordert nach der Saison ein Gespräch mit den ManCity-Bossen https://t.co/hd8RZqfzJX #MCFC vor 2 Tagen