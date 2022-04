24.04.2022 ( vor 3 Stunden )



Nach der Absage 2020 und dem Comeback im letzten September findet der Vienna City Marathon 2022 wieder im April statt. Unter dem Motto „Running for Peace“ laufen heute mehr als 31.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, knapp 8.000 über die Marathon-Distanz, bei der 39. Ausgabe des Laufevents in Wien mit. Eine Premiere gab es schon zum Start. Zum ersten Mal wurde der Marathon von Bundespräsident Alexander Van der Bellen eröffnet. Das Event ist derzeit live in ORF1 und im Livestream zu sehen. 👓 Vollständige Meldung