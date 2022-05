HSV News: Wie aus dem Fluch-Monat April ein Frühlingserwachen wurde

Virologe hält Strategie für „gescheitert“ - Chinas Covid-Infizierte leben „wie im Gefängnis“ - in Peking steigen die Zahlen trotzdem Quarantäne-Lager in Shanghai, Massentests in Peking: China tut alles, um an seiner Null-Covid-Linie festzuhalten und Corona aus dem Land zu verbannen. Aber ist...

Focus Online vor 3 Tagen - Gesundheit