03.05.2022 ( vor 5 Tagen )



Manchester (dpa) - Manchester United hat mit einem Sieg im letzten Heimspiel dieser Meisterschaftssaison seine Europapokal-Ambitionen untermauert. Die Mannschaft von Interimstrainer Ralf Rangnick setzte sich im Old Trafford mit 3:0 (1:0) gegen Aufsteiger FC Brentford durch. In der Tabelle der Premie Manchester (dpa) - Manchester United hat mit einem Sieg im letzten Heimspiel dieser Meisterschaftssaison seine Europapokal-Ambitionen untermauert. Die Mannschaft von Interimstrainer Ralf Rangnick setzte sich im Old Trafford mit 3:0 (1:0) gegen Aufsteiger FC Brentford durch. In der Tabelle der Premie 👓 Vollständige Meldung