watson Was ist besser, #Sex oder Pokal? In dieser Frage sind sich bei .@Eintracht Frankfurt Präsident Peter #Fischer und T… https://t.co/cHqlngQCOz vor 28 Minuten Matthew Standish RT @Eintracht: 💬 Kevin Trapp: „Es gibt kein Wort, um das zu beschreiben. Wir haben das Ding geholt und dürfen es morgen nach 42 Jahren endl… vor 41 Minuten Sinan Eckelt RT @Eintracht: 💬 Kevin Trapp: „Es gibt kein Wort, um das zu beschreiben. Wir haben das Ding geholt und dürfen es morgen nach 42 Jahren endl… vor 52 Minuten Muhammed AKAN RT @Eintracht: 💬 Kevin Trapp: „Es gibt kein Wort, um das zu beschreiben. Wir haben das Ding geholt und dürfen es morgen nach 42 Jahren endl… vor 53 Minuten Not Naughty Nitty ☠ Schlagzeile: Kevin Trapp hatte Sex mit Pokal! https://t.co/g4YkfdHaI2 vor 59 Minuten Barbara RT @Eintracht: 💬 Kevin Trapp: „Es gibt kein Wort, um das zu beschreiben. Wir haben das Ding geholt und dürfen es morgen nach 42 Jahren endl… vor 1 Stunde