Das Champions-League-Finale der Frauen 2022: Termin, Übertragung und alle Infos

M. Biber RT @junger_herr_: Ich ignorantes Stück habe natürlich die großen Finals der Frauen vergessen - ich bitte um Entschuldigung. Also: Diesen… vor 3 Tagen Herr Zachy Europaleague Finale schön und gut, aber die Eintracht Frauen, mit mindestens 3 österreichischen Nationalspielerinne… https://t.co/NgpN1u5Aqt vor 4 Tagen Serdars sidehoe RT @junger_herr_: Ich ignorantes Stück habe natürlich die großen Finals der Frauen vergessen - ich bitte um Entschuldigung. Also: Diesen… vor 4 Tagen cold_panther RT @junger_herr_: Ich ignorantes Stück habe natürlich die großen Finals der Frauen vergessen - ich bitte um Entschuldigung. Also: Diesen… vor 4 Tagen Hertha Berliner Sport-Club RT @junger_herr_: Ich ignorantes Stück habe natürlich die großen Finals der Frauen vergessen - ich bitte um Entschuldigung. Also: Diesen… vor 4 Tagen 🦕 Justus Römeth 🏁 RT @junger_herr_: Ich ignorantes Stück habe natürlich die großen Finals der Frauen vergessen - ich bitte um Entschuldigung. Also: Diesen… vor 4 Tagen