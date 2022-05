Conference League: José Mourinho siegt mit der AS Rom gegen Feyenoord Rotterdam Wenn José Mourinho ein europäisches Finale spielt, dann gewinnt er es: Auch im fünften Endspiel setzte sich das Team des Portugiesen durch.

Europapokal - "Perfect one" und "Only one": Mourinho setzt Bestmarken Tirana (dpa) - José Mourinho konnte es gar nicht erwarten. Schon vor der offiziellen Übergabe näherte sich der Startrainer der AS Rom und küsste die neue...

