27.05.2022 ( vor 5 Tagen )



Am Samstag ist es so weit: Jürgen Klopps FC Am Samstag ist es so weit: Jürgen Klopps FC Liverpool trifft im Finale der Champions League auf Real Madrid . t-online sagt Ihnen, wo Sie das Duell live sehen können. Der FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp greifen 2022 erneut nach dem Gewinn der Champions League. Nach einem 2:0-Erfolg im Halbfin 👓 Vollständige Meldung