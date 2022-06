buntewelt RT @cheblissimo: https://t.co/qf3LiMtBld Richtig so. Das rassistisch symbolische Nachstellen eines Knies auf dem Hals von George Floyd soll… vor 16 Minuten @PIPO124567 RT @cheblissimo: https://t.co/qf3LiMtBld Richtig so. Das rassistisch symbolische Nachstellen eines Knies auf dem Hals von George Floyd soll… vor 26 Minuten Schwarzwälder Bote Aus Seriengewinner Flick wird der Sieglos-Hansi. Dem Bundestrainer passt das energielose 1:1 in Ungarn gar nicht. D… https://t.co/5vXp6EPWtc vor 2 Stunden Wolfgang A.Gerlitzki ℹ️Deutschland mit Remis gegen Ungarn https://t.co/mKU8qhAAxt Über @updayDE gesendet vor 3 Stunden 👽 Policon automatisches Nachrichtenportal 🎲 ➦ Nach Spiel gegen Ungarn: Flick: "Rückschritt", Bierhoff: Fans bekommen graue Haare » https://t.co/F8aUTIpnDW vor 5 Stunden Luca Tony RT @SZ: Nach drei Remis sollte das Spiel in Budapest ein Befreiungsschlag für die deutsche Nationalmannschaft werden. Doch gegen ebenbürtig… vor 11 Stunden