07.07.2022 ( vor 4 Tagen )



Norwegen startet am Donnerstag (21.00 Uhr, live in ORF1) in Southampton als klarer Favorit in das Gruppe-A-Spiel der EM 2022 gegen Nordirland. Die beiden Teams trafen bereits in der Qualifikation aufeinander, wobei die Norwegerinnen mit zweimal 6:0 deutlich die Oberhand behielten. Der Underdog aus Nordirland zeigt sich jedoch kämpferisch und hofft auf eine Sensation. Am Montag wartet dann an selber Stelle das Duell mit der ÖFB-Auswahl. 👓 Vollständige Meldung