08.07.2022 ( vor 4 Tagen )

Auch ohne Weltfußballerin Alexia Putellas ist Titelkandidat Spanien erfolgreich in die Fußball-EM in England gestartet. Die Spanierinnen besiegten am Freitag in Gruppe B in Milton Keynes Finnland mit 4:1 (2:1). Nach einem frühen Rückstand drehte Spanien das Match dank dreier Kopftore.