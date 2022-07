Niederlande - Portugal bei der Frauen-EM 2022 live im Free-TV und Stream Bei der Frauen-EM 2022 im Fußball treffen am 13. Juli in Gruppe C Niederlande und Portugal aufeinander. Alles rund um Übertragung live im Free-TV und Stream,...

Augsburger Allgemeine vor 2 Tagen - Sport