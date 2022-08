28.07.2022 ( vor 5 Tagen )



Borussia Mönchengladbach könnte bald ohne Ramy Bensebaini auskommen müssen. So sollen mehrere europäische Klubs an dem Verteidiger interessiert sein. Für den Fall eines Abgangs sollen die Fohlen sogar schon einen Plan B haben.