01.08.2022 ( vor 1 Woche )

Fernando Alonso stellt sich mit 41 Jahren überraschend noch einmal einer neuen Herausforderung in der Formel 1: Der zweifache Weltmeister wird im kommenden Jahr als Nachfolger des Deutschen Sebastian Vettel für Aston Martin fahren. Der britische Rennstall gab den Wechsel am Montag bekannt. Alonso bekomme einen Vertrag über mehrere Jahre, hieß es. Der Spanier fährt in dieser Saison noch für das französische Alpine -Team, der Wechsel sorgt für Aufsehen in der Königsklasse des Motorsports.