ÖFB-Team fordert erneut England heraus

03.09.2022 ( vor 8 Stunden )

Österreichs Fußballnationalteam bekommt am Samstag (17.30 Uhr, live in ORF1) zum dritten Mal innerhalb eines Jahres die Chance, sich mit England zu messen. Nach zwei knappen 0:1-Niederlagen auf englischem Boden, darunter im EM-Auftaktspiel am 6. Juli in Manchester, will die ÖFB-Elf im „Rückspiel“ der WM-Qualifikation gegen den neuen Europameister auch erstmals im neunten Duell Zählbares mitnehmen. Das wäre auch wichtig im Hinblick auf das im Oktober anstehende WM-Play-off. Das Stadion in Wiener Neustadt ist ausverkauft.