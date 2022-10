02.10.2022 ( vor 2 Stunden )

Manchester City hat am Sonntag einen klaren Sieg im Derby gegen United gefeiert. Phil Foden und Erling Haaland trafen am Sonntag beim 6:3 (4:0) im Stadtduell mit Manchester United jeweils dreifach. Haaland, der Foden auch noch zwei Treffer vorbereitete, ist damit der erste Spieler, der in der Premier League in drei aufeinander folgenden Heimspielen einen Triplepack erzielte. Der Norweger hält nach elf Partien für City bei 17 Toren.