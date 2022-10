dpa RT @RolandFreund: Nach 0:3 in Karlsruhe: FCN trennt sich von Trainer Klauß. Erst einmal sind jetzt zwei andere in der Verantwortung. @morav… vor 17 Minuten Roland Freund Nach 0:3 in Karlsruhe: FCN trennt sich von Trainer Klauß. Erst einmal sind jetzt zwei andere in der Verantwortung.… https://t.co/vvPemZS8xN vor 19 Minuten ZickZack RT @kicker_FCN: Nach 0:3 in Karlsruhe: FCN trennt sich von Trainer Klauß - "Entscheidung ist unumgänglich gewesen" #FCN #DerClub #1FCNürnbe… vor 52 Minuten FCN aktuell Nach 0:3 in Karlsruhe: FCN trennt sich von Trainer Klauß - kicker https://t.co/BcUIHGL0AS #FCN vor 1 Stunde Clubfans United Nach 0:3 in Karlsruhe: #FCN trennt sich von Trainer Klauß | https://t.co/luK3JGY685 https://t.co/uUKl4Ehj9v vor 1 Stunde Matthias Mees Der Glubb is und bleibt a Depp. https://t.co/35CyCirhzx vor 2 Stunden