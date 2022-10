Iran - Kletterin ohne Kopftuch: Angst um Elnaz Rekabi

Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 23 Stunden



Nach Wettkampf ohne Kopftuch: Kletterin Elnaz Rekabi ist wieder im Iran 01:04 Die iranische Kletterin Elnaz Rekabi ist bei ihrer Rückkehr in den Iran in Teherean wie eine Heldin empfangen worden. Am Flughafen gab die 33-Jährige ein Statement ab.