Im Spiel der letzten Chance gegen Bayern München sind die Hoffnungen beim FC Barcelona auf den Aufstieg ins Achtelfinale in der Champions League minimal. Selbst ein Sieg am Mittwoch (21.00 Uhr) im Camp Nou könnte nicht reichen, um das zweite Ausscheiden in der Gruppenphase in Folge zu verhindern. Denn wenn Inter Mailand davor gegen das Schlusslicht Viktoria Pilsen (18.45 Uhr) gewinnt, ist für Barca die Königsklasse vorbei.