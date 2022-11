Neue Regeln, Gesetze und Termine: Das ändert sich im November 2022 Der November 2022 bringt einige Neuerungen mit sich. Es gibt neue Regeln, neue Gesetze und einige Termine, die wichtig werden könnten. Ein Überblick.

Augsburger Allgemeine vor 1 Woche - Vermischtes





Rennkalender der Formel 1: Termine, Strecken und Änderungen Die Formel 1 ist am 20. März 2022 in Bahrain in die neue Saison gestartet. Beendet wird die Rennserie am 20. November 2022 beim Großen Preis von Abu Dhabi....

Augsburger Allgemeine vor 1 Woche - Sport