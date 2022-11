14.11.2022 ( vor 4 Stunden )



Das erste Saisonspiel der NFL in Deutschland ist geglückt. Was von der Premiere bleibt und wie die Football-Stars das Gastspiel in München empfunden haben. Das erste Saisonspiel der NFL in Deutschland ist geglückt. Was von der Premiere bleibt und wie die Football-Stars das Gastspiel in München empfunden haben. 👓 Vollständige Meldung