28.11.2022 ( vor 1 Tag )



Brasilien hat sich bei der Fußball -WM in Katar vorzeitig fürs Achtelfinale qualifiziert. Die Mannschaft von Teamchef Tite feierte ohne den verletzten Neymar am Montag am zweiten Spieltag im Spitzenspiel in der Gruppe G einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen die Schweiz, und damit ihren zweiten Sieg. Angesichts von nun sechs Punkten ist Brasilien das Achtelfinal-Ticket nicht mehr zu nehmen. Für den entscheidenden Treffer in einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie sorgte Casemiro in der 83. Minute. 👓 Vollständige Meldung