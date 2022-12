Frankreich hat in der vergangenen Nacht den Einzug ins WM-Finale gefeiert. Dabei zeigten sich die Marokko-Fans als gute Verlierer: Landesweit gab es nur kleinere...

Frankreich steht zum zweiten Mal in Serie im WM-Finale und hat die Chance, seinen Titel erfolgreich zu verteidigen. Nach Ansicht ehemaliger Mitspieler ist das...

„ZDF“-Reporterlegende - Nach 31 Jahren verabschiedet sich mit Béla Réthy die Stimme des Fußballs Noch einen letzten Auftritt hat Béla Réthy. Das am Mittwoch ausgetragene WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Marokko wird das finale Spiel in der...

Focus Online vor 1 Woche - Sport