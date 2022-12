Highlights der Damen-Abfahrt in St. Moritz Elena Curtoni hat am Freitag beim Speed-Triple in St. Moritz die erste von zwei Abfahrten für sich entschieden. Die 31-jährige Italienerin nutzte ihre niedrige...

ORF.at vor 2 Tagen - Sport Auch berichtet bei • DiePresse.com



Curtoni nutzt Gunst der Stunde Bei schwierigen Bedingungen hat Elena Curtoni am Freitag in St. Moritz ihren dritten Weltcup-Sieg gefeiert. Die 31-Jährige Italienerin setzte sich auf...

ORF.at vor 2 Tagen - Sport