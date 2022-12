ran Martin Schindler zieht mit Premierensieg im Ally Pally in dritte Runde ein. #DartsWM #MartinSchindler https://t.co/Ksvb5xW6oj vor 6 Minuten Sportschau Martin Schindler hat als zweiter Deutscher die dritte Runde der Darts-WM in London erreicht. Zuvor gewann Rob Cross… https://t.co/IueEInYupe vor 14 Minuten RP Online Sport Bei seiner vierten Teilnahme an der Darts-WM hat Martin Schindler mit einem starken Auftritt seinen ersten Sieg im… https://t.co/4zyeB068WE vor 17 Minuten FOCUS online Erster WM-Sieg seiner Karriere: Martin Schindler schlägt Engländer Lukeman und ist weiter https://t.co/WJqIpiPVkk vor 27 Minuten FOCUS online Deutscher wieder in Führung: Schindler checkt 170 aus und holt sich das 2:1 gegen Lukeman https://t.co/VLFatQwjRr vor 35 Minuten FOCUS online Starker Start vom Deutschen: Schon zweimal die 180! Schindler holt sich ersten Satz gegen Lukeman https://t.co/5brQSHTTfX vor 1 Stunde