28.12.2022 ( vor 2 Tagen )



Halvor Egner Granerud hat die Quali für den ersten Bewerb der Vierschanzentournee in Oberstdorf für sich entschieden. Der Norweger setzte sich am Mittwoch mit einem Sprung über 133,5 m und 155,5 Punkten überlegen vor dem Polen David Kubacki (132,0/146,6) und dem Slowenen Timi Zajc (133,5/141,7) durch. Im Bewerb am Donnerstag (16.30 Uhr, live in ORF1 und im Livestream) sind auch alle sieben Österreicher dabei. 👓 Vollständige Meldung