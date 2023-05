22.05.2023 ( vor 1 Tag )

Carlos Alcaraz ist wie erwartet die neue Nummer eins der Tenniswelt. Der spanische Jungstar überholte am Montag Novak Djokovic und geht topgesetzt in die am Sonntag beginnenden French Open in Paris. Der Serbe findet sich nur noch auf Platz drei wieder, weil er auch von Rom- Sieger Daniil Medwedew überholt wurde. Dominic Thiem verbesserte sich um fünf Ränge und ist nun 91., bei den Frauen hat Julia Grabher als 74. ihr bisher bestes Ranking erreicht.